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Бизнес

В «Руспродсоюзе» назвали самый подешевевший за месяц продукт

«Руспродсоюз»: помидоры стали самым подешевевшим продуктом за месяц
Djemilah Birnie/Shutterstock/FOTODOM

За июль помидоры снизились в цене почти на 13%, став наиболее подешевевшим продуктом за месяц. Об этом рассказали РИА Новости в «Руспродсоюзе».

«Овощи борщевого набора возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов за месяц. Лидером рейтинга стали помидоры, средние розничные цены на которые к 3 августа 2026 года упали на 12,7% за месяц», — сообщили в ассоциации.

Кроме того, в список наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли огурцы, цена на которые уменьшилась на 10,3%, капуста — на 7,5%, картофель — на 6,7% и лук — 4,3%.

30 июля сообщалось, что огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания — средние цены на них с 12 января по 27 июля снизились на 55,4%. Кроме того, подешевели помидоры (23,5%) и сливочное масло (6,5%), рис (1,5%), бананы (1,1%), свинина (0,6%), вареная колбаса (0,5%) и куриные яйца (0,1%).

4 августа производители оливкового масла по всей Европе предупредили о новом скачке цен из-за экстремальной жары, засухи и лесных пожаров, которые поразили оливковые рощи в Греции, Италии, Португалии и Испании.

Ранее годовая инфляция в России достигла почти 6%.

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