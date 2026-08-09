Европа нашла нового поставщика газа

AP: Кипр может начать поставлять газ в другие страны Европы в марте 2028 года

Кипр может начать поставлять природный газ потребителям в ЕС в марте 2028 года. Об этом заявил министр энергетики островного государства Михалис Дамианос в беседе с Associated Press (AP).

«Это сейчас важно для Европы из-за ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Кипр мог бы стать альтернативным источником газа», — сказал он.

По его словам, речь идет о морском месторождении Cronos у южных берегов Кипра. Газ оттуда будет поставляться на египетское побережье, после чего на танкерах направляться в Европу. Начало строительства газопровода запланировано на 2026 год, оно может занять до 18 месяцев. Партнерами Кипра по разработке проекта будут французская компания TotalEnergies и итальянская Eni.

1 августа сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. В июле экспорт российского газа в Европу вырос на 39% в сравнении с июнем и уменьшился на 5% в сравнении с июлем 2025 года, составив 1,5 млрд кубометров. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан. Сегодня это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства.

Ранее цены на газ в Европе превысили 700$.