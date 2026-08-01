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Бизнес

Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4%

ТАСС: за семь месяцев Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4%
Shutterstock

За первые семь месяцев текущего года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС.

В материале отмечается, что в июле экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 39% по сравнению с июнем и снизился на 5% по сравнению с июлем 2025 года, составив 1,5 миллиарда кубометров.

Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан. На сегодня это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства.

25 июля агентство Bloomberg сообщило, что предстоящей зимой Европу может ждать «час расплаты» из-за медленного пополнения запасов газа весной. По данным журналистов, правительства и энергетические компании страны Европы после прошлого отопительного сезона решили не спешить с закупками, несмотря на минимальный уровень запасов газа.

До этого в «Газпроме» сообщили, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%.

Ранее цены на газ в Европе превысили 700$.

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