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Бизнес

Цены на газ в Европе превысили 700 долларов впервые с конца месяца

Цена газа в Европе превысила $700 за 1000 кубических метров
Vladislav Culiomza/Reuters

Цена газа на бирже в Европе впервые с 23 марта превысила $700 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса августа на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня около $716 за 1 тыс. куб. м.

13 июля сообщалось, что в Европе биржевые цены на газ превысили $600 за тысячу кубометров впервые с 11 июня.

Этой весной в «Газпроме» сообщили, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12-14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в России нашли способ сдержать рост цен на газ для населения.

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