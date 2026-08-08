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Бизнес

Цены на бензин снизились в 49 регионах России

Росстат: средняя цена на бензин в ряде регионов РФ за неделю снизилась на 10%
Константин Михальчевский/РИА Новости

В российских регионах после периода роста цен на бензин началось его снижение. С 27 июля по 3 августа стоимость топлива уменьшилась в 49 субъектах, причем трех из них — более чем на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Больше всего цены снизились в Севастополе (-14,9%), Крыму (-14,8%) и Вологодской (-12,5%). В восьми регионах снижение зафиксировано на более чем 5%. Среди них Тюменская (-9,4%), Ивановская (-7,1%) и Новосибирская (-6,5%) области, а также Дагестан (-6,6%) и Чувашия (-6,5%).

Падение цен на топливо стало одним из факторов, которые привели к дефляции. С 28 июля по 3 августа потребительские цены в РФ снизилась на 0,02%. Как отметили в Росстате, бензин занимает около 4,5% в структуре потребительского набора, поэтому его стоимость влияет на уровень цен в стране.

В то же время стоимость топлива выросла в 28 российских регионах. Самое заметное повышение цен отмечено в Хакасии (+5,1%), Томской (+4,7%) и Брянской (+3,1%) областях, а также в Ингушетии (2,5%).

До этого президент России Владимир Путин заявил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что фруктовое топливо начнут производить в Бразилии.

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