Фруктовое топливо начнут производить в Бразилии

В Бразилии проект по созданию топлива из фруктов получил серьезное финансирование

Бразильская компания Acelen Renováveis получила $3 млрд на производство устойчивого авиационного топлива (SAF) из плодов пальмы макауба. Об этом сообщил Bloomberg.

Пальма макауба — эндемичное для Бразилии растение с высоким энергетическим потенциалом. Более того, переработка ее плодов позволяет сократить выбросы CO₂ до 80% по сравнению с ископаемым топливом.

Над коммерциализацией проекта в штате Минас-Жерайс работают более 200 исследователей: агрономы, биотехнологи и специалисты по автоматизации. Проект предполагает посадку деревьев на площади 180 тыс. гектаров. Первые плоды ожидаются в 2030 году, после чего компания начнет переработку масла макаубы.

Мощность предприятия составит 20 тыс. баррелей в день — это почти половина от текущего мирового производства (41 тыс. баррелей в день по итогам 2025 года). В год завод сможет выпускать 1 млрд литров устойчивого авиатоплива и возобновляемого дизеля.

В рамках проекта Acelen Renováveis привлекает мелких и средних фермеров к выращиванию макаубы, инвестировав в это около $180 млн. Участники получат саженцы, обучение, техподдержку и гарантированный выкуп урожая.

Проект призван укрепить роль Бразилии как одного из ведущих мировых производителей биотоплива и ключевого поставщика чистого авиатоплива.

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