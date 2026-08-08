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Бизнес

На Западе придумали, как Украине получить замороженные активы РФ

FAS: на Западе предложили передать активы России в новую структуру ЕС
Virginia Mayo/AP

На Западе предложили передать замороженные активы России от бельгийского Euroclear новому депозитарию ЕС, чтобы использовать их для нужд Киева. Информация об этом оказалась в распоряжении газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

С инициативой выступили бывший министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр по европейским делам при министре иностранных дел Франции Натали Луазо и бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх.

В совместном заявлении говорится, что Евросоюз «должен немедленно передать опеку над замороженными счетами российского Центробанка новой депозитарной организации ЕС».

Необходимость спешки в этом вопросе они объяснили тем, что Украина истратит недавний кредит в €90 млрд уже в следующем году. Они также указали на риск того, что в странах ЕС могут утвердиться правительства, выступающие против поддержки Киева, из-за чего Евросоюз больше не сможет финансировать Украину.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что передача Украине доходов от замороженных активов России — это кража средств. А в марте официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что присвоение прибыли от финансовых операций с российскими замороженными активами является воровством.

Ранее глава украинского минфина призвал ЕС украсть российские активы.

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