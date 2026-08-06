Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

США могут ввести пошлины на поликремний

Bloomberg: администрация Трампа готовится ввести таможенные пошлины на поликремний
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, также планируется установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, который используется в производстве микросхем и солнечных панелей. Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что Белый дом может объявить о таком шаге уже в четверг, 6 августа. Данная мера должна стимулировать производство поликристаллического кремния и создаваемых из него изделий внутри США.

В ноябре 2025 Трамп заявил, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США благодаря пошлинам. По его словам, через два года Соединенные Штаты будут контролировать 40-50% рынка микрочипов.

В марте 2025 Трамп сообщил, что тайваньский гигант по производству микросхем Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), сотрудничающий с том числе с американскими компаниями Apple и Nvidia, инвестирует в свои предприятия на территории США не меньше $100 млрд. Как отмечал американский лидер, деньги будут потрачены на строительство пяти передовых производственных мощностей в штате Аризона, что создаст много высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее в Китае озаботились новым законом США об экспортном контроле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!