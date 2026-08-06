США могут ввести пошлины на поликремний

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, также планируется установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, который используется в производстве микросхем и солнечных панелей. Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что Белый дом может объявить о таком шаге уже в четверг, 6 августа. Данная мера должна стимулировать производство поликристаллического кремния и создаваемых из него изделий внутри США.

В ноябре 2025 Трамп заявил, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США благодаря пошлинам. По его словам, через два года Соединенные Штаты будут контролировать 40-50% рынка микрочипов.

В марте 2025 Трамп сообщил, что тайваньский гигант по производству микросхем Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), сотрудничающий с том числе с американскими компаниями Apple и Nvidia, инвестирует в свои предприятия на территории США не меньше $100 млрд. Как отмечал американский лидер, деньги будут потрачены на строительство пяти передовых производственных мощностей в штате Аризона, что создаст много высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее в Китае озаботились новым законом США об экспортном контроле.