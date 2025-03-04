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Трамп сообщил, что крупнейший в мире производитель чипов инвестирует в США $100 млрд

Трамп: TSMC инвестирует $100 млрд в предприятия по выпуску чипов в США
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Shutterstock/Jack Hong

Президент Дональд Трамп заявил, что тайваньский гигант по производству микросхем Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), сотрудничающий с том числе с Apple и Nvidia, инвестирует в свои предприятия на территории США не меньше $100 млрд. Трансляцию выступления политика вел Fox News.

По словам главы государства, деньги будут потрачены на строительство пяти передовых производственных мощностей в Аризоне, что создаст много высокооплачиваемых рабочих мест.

«Для нас это вопрос экономической безопасности, а также национальной безопасности», — сказал он.

Трамп добавил, что этот и «пара других проектов» позволят США взять под контроль до 40% глобального рынка производства чипов.

Накануне стало известно о планах TSMC по выпуску самых технологичных чипов в истории. Производитель полупроводников рассматривает возможность строительства нового завода в тайваньском городе Тайнань. Предполагается, что новая фабрика, получившая название Fab 25, станет комплексом, включающим в себя шесть производственных площадок, и займется производством 1-нм чипов.

Ранее США потребовали от Тайваня ограничить поставки чипов в Китай.

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