В Китае озаботились новым законом США об экспортном контроле

Пекин примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний в ответ на одобрение в США нового законопроекта в области экспортного контроля. Об этом сообщили в в министерстве коммерции КНР, его цитирует РИА Новости.

«Пекин последовательно выступает против любого обобщения национальной безопасности или злоупотреблений экспортным контролем», — говорится в сообщении министерства, предупредив, что, если соответствующий законопроект вступит в силу, то подорвет международный торгово-экономический порядок и окажет серьезное влияние на цепочку поставок полупроводниковой промышленности.

В министерстве коммерции подчеркнули, что Китай будет внимательно «следить за соответствующим законодательным процессом и тщательно оценивать его влияние на интересы КНР».

Речь идет о законопроекте под названием «MATCH Act», а также других инициативах в области экспортного контроля, которые ранее утвердил комитет Палаты представителей США. Целью данного закона Вашингтон называет устранение недостатков в области поставок оборудования для производства микросхем, а также дает возможность Штатам оказывать давление на иностранные компании, которые поставляют оборудование производителям микросхем в Китае.

В ноябре сообщалось, что США и Китай договорились возобновить поставки производящихся на китайской территории чипов нидерландской компании Nexperia в Европу. Решение было достигнуто на встрече между американским и китайским лидерами. За месяц до этого стало известно, что Пекин усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов, мобилизовав команды таможенников для проведения проверок поставок полупроводниковой продукции.

Ранее Китай запретил ИТ-гигантам покупать чипы Nvidia и потребовал отменить уже сделанные заказы.