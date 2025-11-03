На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о переводе производства микрочипов в США

Трамп: компании переводят производство микрочипов с Тайваня в США
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США благодаря пошлинам. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин», — сказал он.

По словам главы Белого дома, без этих мер этого бы не случилось.

Также он заявил, что через два года Соединенные Штаты будут контролировать 40-50 процентов рынка микрочипов.

До этого Трамп сообщил, что тайваньский гигант по производству микросхем Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), сотрудничающий с том числе с американскими компаниями Apple и Nvidia, инвестирует в свои предприятия на территории США не меньше $100 млрд. По его словам, деньги будут потрачены на строительство пяти передовых производственных мощностей в штате Аризона, что создаст много высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее в США рассказали о планах Intel производить военные чипы для Пентагона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами