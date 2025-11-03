Трамп заявил о переводе производства микрочипов в США

Крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США благодаря пошлинам. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин», — сказал он.

По словам главы Белого дома, без этих мер этого бы не случилось.

Также он заявил, что через два года Соединенные Штаты будут контролировать 40-50 процентов рынка микрочипов.

До этого Трамп сообщил, что тайваньский гигант по производству микросхем Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), сотрудничающий с том числе с американскими компаниями Apple и Nvidia, инвестирует в свои предприятия на территории США не меньше $100 млрд. По его словам, деньги будут потрачены на строительство пяти передовых производственных мощностей в штате Аризона, что создаст много высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее в США рассказали о планах Intel производить военные чипы для Пентагона.