В России зафиксировали дефляцию впервые с мая

Росстат зафиксировал дефляцию на неделе с 28 июля по 3 августа в 0,02%

На неделе с 28 июля по 3 августа в России зафиксировали дефляцию, показатель составил 0,02%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 28 июля по 3 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца — 100,00%, с начала года — 104,84%», — говорится в публикации.

В первый раз дефляцию в 2026 году зафиксировали на неделе с 28 апреля по 4 мая. Тогда показатель составил 0,02%. Аналогичный уровень также наблюдался с 13 по 18 мая.

Несколькими часами ранее в Центробанке России сообщили, что устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4–5% во втором полугодии в пересчете на год. Вместе с тем прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6–7%. В апрельском прогнозе диапазон был с 4,5 до 5,5%.

До этого обзор Минэкономразвития РФ показал, что годовая инфляция в России с 21 по 27 июля составила 5,94%. Тогда наблюдалось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (до 0,15%) и в секторе наблюдаемых услуг (на -0,30%).

Ранее ЦБ зафиксировал изменение потребительского поведения россиян.