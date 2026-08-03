ЦБ зафиксировал изменение потребительского поведения россиян

Россияне стали реже делать крупные покупки. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно докладу Центробанка (ЦБ), с которым ознакомились «Известия», россияне переходят к более рациональному потреблению. Так, крупные покупки люди делают поэтапно, а вместо премиальной техники выбирают бюджетные модели. Кроме того, россияне активно дробят корзину, ищут скидки и все чаще пользуются маркетплейсами. Основными причинами этого называются замедление роста реальных доходов и дорогие кредиты.

Согласно материалу «Известий», общий объем трат при этом не снизился. В первом полугодии заработки выросли на 7%, а расходы — на 14%. Причем деньги уходят преимущественно на мелкие покупки, которые дорожают вслед за инфляцией.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова отмечает, что в условиях экономии россияне сильнее всего сокращают траты на товары для дома и мебель, при выборе техники переходят на бюджетные или подержанные модели, в продуктах — на собственные марки сетей вместо премиальных брендов, а также экономят на внутреннем туризме, развлечениях и фитнесе. При этом, по ее словам, неизменными остаются расходы на базовые продукты питания, лекарства и медицинские услуги, детские товары, образование, ЖКХ, топливо, связь и интернет.

Ранее HR-эксперт Быханов заявил, что снижение доходов отражается на рынке труда и потреблении.