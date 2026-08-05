В ЦБ дали прогноз по инфляции в России

ЦБ: устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4-5% во втором полугодии

Устойчивая инфляция в РФ останется в диапазоне 4–5% во втором полугодии в пересчете на год. Об этом сообщили в Центробанке.

«Устойчивая инфляция останется в диапазоне 4–5% во втором полугодии в пересчете на год. Годовая инфляция вернется на целевой уровень 4% в 2027 году», — говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу.

Вместе с тем прогнозный диапазон по инфляции на этот год повышен до 6–7%. В апрельском прогнозе диапазон был с 4,5% до 5,5%.

Пространство для снижения ключевой ставки до конца года сохраняется, хотя и сузилось, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам июльского заседания ЦБ.

В июле Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. В то же время ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки до конца этого года до 14,5–14,6%.

До этого ЦБ назвал разовым рост цен и повышение инфляции в летние месяцы. Там отметили, что рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску.

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.