Годовая инфляция в России достигла почти 6%

Годовая инфляция в России с 21 по 27 июля составила 5,94%. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Минэкономразвития РФ.

«За неделю с 21 по 27 июля 2026 года динамика потребительских цен замедлилась до 0,04%. На продовольственные товары цены изменились на 0,17%», — говорится в отчете.

По состоянию на 27 июля годовая инфляция составила 5,94%. Наблюдается снижение цен в сегменте непродовольственных товаров (до 0,15%) и в секторе наблюдаемых услуг (на -0,30%), указано в документе.

До этого руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая сообщила, что в августе инфляция в России обычно замедляется до околонулевых значений или становится слабоотрицательной благодаря поступлению на рынок овощей и фруктов нового урожая. Однако в 2026 году этот сезонный эффект может оказаться слабее из-за ситуации на топливном рынке.

Ранее в России предложили рассчитывать инфляцию для пенсионеров по-другому.