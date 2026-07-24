В Центробанке назвали причины роста цен и инфляции

ЦБ: рост цен и инфляции в летние месяцы были связани с разовыми факторами

Центральный Банк России (ЦБ РФ) назвал разовым рост цен и повышение инфляции в летние месяцы. Об этом говорится в заявлении финансового регулятора.

«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами», — отмечается в сообщении.

В ЦБ добавили, что рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год, говорится в релизе.

В целом, по данным регулятора, российская экономика в 2026 году росла умеренными темпами.

До этого Центробанк снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. В то же время ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки до конца этого года до 14,5-14,6%. При этом прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повышен с 8-10% до 10,5-12,5%. Прогноз на 2028 год также повышен до уровня 8-9% с 7,5-8,5%, а прогноз на 2029 год составляет 7,5-8,5%.

Ранее Путин назвал главную задачу в экономике России.