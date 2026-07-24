Банк России в десятый раз снизил ключевую ставку до 14%

Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых», — сказано в сообщении.

Из пресс-релиза Центробанка следует, что, по его данным, во втором квартале текущего года экономика страны росла умеренными темпами. Что касается роста цен и повышения инфляционных ожиданий, они были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также ЦБ отметил снижение роста кредитования в июне.

Кроме того, Банк России в своем заявлении убрал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

В то же время ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки до конца этого года до 14,5-14,6%. При этом прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повышен с 8-10% до 10,5-12,5%. Прогноз на 2028 год также повышен до уровня 8-9% с 7,5-8,5%, а прогноз на 2029 год составляет 7,5-8,5%.

Ранее Центробанк снизил прогноз роста ВВП РФ.