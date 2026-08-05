Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат за пять лет

Средняя зарплата за пять лет выросла во многих сферах, но больше всего в производстве термоуглей и агломерации угля, антрацита и бурого угля (лигнита). Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в период с 2021 по 2025 годы зарплаты в этих сферах деятельности увеличились в 3,89 раза — с 19 388 рублей до 75 387,7 рублей. Также в 2,77 раза — с 29 899,8 рублей до 82 866,4 рубля — выросла средняя зарплата в аренде предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения. В том же объеме увеличились выплаты и для специалистов из сферы ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов. Их доход за пять лет вырос с 32 507,4 рубля до 89 958 рублей, уточнил Балынин.

Также заметно увеличились зарплаты в производстве оптических приборов, фото- и кинооборудования (почти до 135 тыс. рублей) и издании программного обеспечения (до 196,8 тыс. рублей).

До этого были названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России. По данным Росстата, меньше всего получают сотрудники кожевенного производства и производства одежда. Средняя зарплата в этих областях достигает 41–54 тыс. рублей. Дальше идут общественно значимые отрасли — образование (63 тыс. рублей) и здравоохранение (около 72 тыс. рублей).

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах чаще всего можно достигнуть дохода свыше 1 млн рублей в месяц.