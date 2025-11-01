Названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России

В России зарплаты ниже всего в кожевенном производстве и производстве одежды, а также в сегменте HoReCa (аббревиатура, образованная от Hotel, Restaurant и Catering). Средняя заработная плата в этих областях достигает 41–54 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Государственном университете управления, специалисты которого проанализировали данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Эти сферы деятельности на данный момент являются самыми низкооплачиваемыми в России. Дальше идут общественно значимые отрасли — образование (63 тыс. руб.) и здравоохранение около (72 тыс. руб.), они также находятся ниже среднего уровня. А верхний сегмент формируют добыча нефти и газа и финансовая деятельность с уровнями средней заработной платы 206–218 тыс. руб. в месяц.

Полученные результаты свидетельствуют о поляризации заработной платы и нарастании кадрового дефицита в социально важных сферах, что объясняет ключевые ориентиры государственной политики. А именно: обновление систем оплаты в бюджетном секторе и повышение производительности в трудоемких отраслях, которые призваны привести к уменьшению разрыва заработных плат в различных отраслях экономики.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах чаще всего можно достигнуть дохода свыше 1 млн рублей в месяц.