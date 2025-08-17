Россиянам рассказали, в каких сферах чаще всего можно достигнуть дохода свыше 1 млн в месяц

Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании Cornerstone, поделился с «Газетой.Ru» экспертизой, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше, и каким образом люди выходят на такие позиции.

«Еще два года назад было принято считать, что заработок в размере миллиона возможен лишь за годовой период, кто-то считал возможным достижение подобной суммы за полгода. Однако в 2025 году люди уже не считают зарплату в миллион рублей в месяц чем-то неординарным. Более того, заработная плата отдельных специалистов достигает и полутора миллионов рублей в месяц, а есть профессии, в которых и три миллиона — не предел. Подобны доходы характерны не исключительно для топ-менеджмента крупных нефтегазовых корпораций, но также встречаются среди рядовых работников», — сказал он.

Наиболее востребованными профессиями являются логисты, закупщики, специалисты по рискам и стратеги, чья популярность стремительно растет благодаря рыночной конъюнктуре. «Химическая», «золотодобывающая» отрасли тоже не отстают.

«В этих сферах труда зарплаты могут достигать миллиона и выше. Зарплата генерального директора золотого рудника может быть уже выше 2,5 миллионов рублей в месяц. Директор по логистике маркетплейса (даже не генеральный директор) может получать около 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Директор по закупкам крупного холдинга — минимум 1,5 миллиона рублей. Директор по стратегии — минимум 1,5 миллиона рублей в месяц. Для сравнения — доход генеральных директоров крупных заводов едва перешагивает миллион рублей. Тогда как директора по персоналу с зарплатой от миллиона — уже не редкость, а реальность», — добавил эксперт.

До недавнего прошлого акцент делался преимущественно на IT-специалистах, однако нынешняя ситуация напоминает анекдотическую историю о неуловимом Джо — объект существует, но погоня за ним прекращается ввиду отсутствия интереса со стороны участников рынка.

Эксперт рынка труда назвал формулу, которая позволяет оказаться тем самым сотрудником с зарплатой от миллиона: получить профильное высшее образование, а дальше — вживаться, начиная карьеру с нулевых позиций и постепенно продвигаясь вверх по карьерной лестнице. По нашим оценкам, на зарплату от миллиона рублей в месяц в среднем люди выходят не ранее 30 лет, а в большинстве случаев — к 40 годам, тогда как к 50 и 60 — уже единицы.

«Между тем, рынок труда сейчас переживает новый этап трансформации, готовясь к следующему витку изменений либо радикальной перемене приоритетных направлений развития», — резюмировал он.

