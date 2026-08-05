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Бизнес

Стал известен размер средней пенсии россиян

Соцфонд: средняя пенсия в России составила 27 224 рубля
Павел Лисицын/РИА Новости

Размер средней пенсии по старости в России превысил 27 тысяч рублей. Об этом, ссылаясь на данные Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда), сообщает РИА Новости.

С 1 июля нынешнего года средняя пенсия по старости работающих и неработающих россиян составляет 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года средняя пенсия в России составляла 25 098 рублей.

Пенсия работающих пенсионеров в среднем равняется 24 929 рублям, а тех, кто не работает, — 27 850 рублям.​

1 августа депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты.

30 июля сообщалось, что Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Он может остаться на уровне текущего года — 270 месяцев (22,5 года).

Ранее экономист предупредил о риске массовых махинаций из-за пенсии в 40% от заработка.

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