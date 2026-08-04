Экономист предупредил о риске массовых махинаций из-за пенсии в 40% от заработка

Если в России утвердят норму, согласно которой страховые пенсии будут рассчитываться на уровне 40% от зарплаты на последнем месте работы, то это приведет к массовым махинациям и вызовет волну фиктивного найма. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

«Последует волна фиктивных трудоустройств с целью показать перед уходом на пенсию хорошую зарплату, — считает эксперт. — Как мы знаем, заработная плата многих россиян в предпенсионном возрасте оказывается понижена, потому что их выдавливают из фирм, и они оказываются на невыгодных позициях».

По его мнению, подобные меры подстегнут аферистов, которые могут создать целые сервисы для фиктивного найма предпенсионеров с высокими зарплатами. С учетом таких рисков, предлагаемая инициатива вряд ли будет одобрена, предположил экономист.

Отметим, что по данным Соцфонда РФ, после августовского перерасчета выплат для работавших в 2025 году пенсионеров средняя пенсия превысила 23 тысячи рублей.

Напомним, законодательно закрепить пенсию на уровне не менее 40% от заработка призвал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, внеся на рассмотрение коллег соответствующий законопроект. В пояснительной записке к нему уточняется, что коэффициент будет определяться на основании средней зарплаты застрахованного лица за 12 календарных месяцев, которые предшествуют выходу на пенсию. Если назначенная пенсия окажется ниже этой величины, то будет проводиться доплата до 40% от заработка.

Ранее профессор назвал три категории россиян, пенсии которых вырастут с 1 августа.