В Госдуме напомнили пенсионерам о доступных льготах и выплатах

Работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот. Сюда входят оплачиваемые дни для диспансеризации, а также дополнительный отпуск и налоговые вычеты, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, получатель пенсии по старости или за выслугу лет может раз в год может взять два оплачиваемых дня отпуска, чтобы пройти обследования. Для этого необходимо согласовать даты с работодателем. За сотрудником на этот период сохраняются место и средний заработок.

«Пенсионер по старости также вправе ежегодно получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Работодатель обязан предоставить их по письменному заявлению», — добавил Говырин.

Кроме того, работающим пенсионерам продолжает выплачиваться страховая пенсия, а после 2025 года также должна проходить ежегодная индексация. Говырин рассказал, что с августа дополнительно пересчитывают пенсию с учетом страховых взносов за предыдущий год. Размер прибавки зависит от официальной зарплаты и пенсионных коэффициентов. При увольнении учитываются все пропущенные за 2014-2024 года индексации, а значит увеличивается ежемесячная выплата.

Воспользоваться пенсионеры могут и федеральными налоговыми льготами: освободиться от налога по одному объекту каждого вида,подчеркнул депутат.

Он добавил, что льготы зависят от вида пенсии, возраста, региона, дохода и дополнительных статусов.

Ранее профессор назвал три категории россиян, пенсии которых вырастут с 1 августа.