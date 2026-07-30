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Общество

Стало известно, какой будет накопительная пенсия россиян в 2027 году

Минтруд РФ предложил не менять в 2027 году период выплаты накопительной пенсии
Павел Лисицын/РИА Новости

Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году. Он может остаться на уровне текущего года – 270 месяцев (22,5 года), сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект ведомства.

Ожидаемый период выплаты — показатель, необходимый для расчета суммы, которую гражданин будет ежемесячно получать из своих пенсионных накоплений. Этот размер устанавливают следующим образом: общую сумму пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, по состоянию на день, с которого назначается выплата, делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

накопительная пенсия назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что россиян с 2027 года ожидает два этапа повышения страховых пенсий. Так, с начала года начнется плановая индексация, которая затронет и пенсии, и ряд других социальных выплат.

Депутат отметил, что с 1 февраля страховые пенсии повысят на уровень фактической инфляции по итогам текущего года – это будет первый этап увеличения выплат. Второй начнется с 1 апреля, он предполагает дополнительную корректировку с учетом доходов Социального фонда.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае можно забрать пенсионные накопления разом.

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