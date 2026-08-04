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Бизнес

В России приняли закон для контроля за наценками на продукты

Путин подписал закон для мониторинга цен на продукты на всех этапах
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту закона, уполномоченные федеральные органы власти получат возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать его причины. Для этого им потребуется доступ к сведениям о хозяйствующих субъектах, составляющим налоговую тайну. Перечень таких органов и товаров, в отношении которых допускается получение этих данных, определит правительство.

Кроме того, Путин подписал закон-спутник, который распространяет режим налоговой тайны на передаваемые сведения, устанавливает запрет на их разглашение и ответственность за утрату или утечку данных. Оба закона вступят в силу с 1 января 2027 года.

До этого в Госдуме сообщили, что доступ к сквозному мониторингу цен на продовольственные товары получат пять ведомств — Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФНС и ФАС. По словам парламентариев, переход к сквозному мониторингу всей цепочки товародвижения позволит отслеживать не только конечные розничные цены, но и выявлять причины их роста и этапы, на которых формируются необоснованно высокие наценки.

Ранее стало известно, какие продукты в России подешевели сильнее всего с начала года.

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