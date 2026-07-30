Стало известно, какие продукты в России подешевели сильнее всего с начала года

ТАСС: cвежие огурцы подешевели на 44,59% с начала 2026 года

В России свежие огурцы подешевели больше всего с начала текущего года. По состоянию на 27 июля, их стоимость снизилась на 44,59%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Второе место занимают свежие помидоры, которые упали в цене на 13,73%. Тройку замыкает сливочное масло (снижение на 6,67%). На четвертом месте находится рис шлифованный (снижение на 3,34%), на пятом — сыры твердые, полутвердые и мягкие (снижение на 3,14%).

Также с начала года уменьшились цены на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 2,93%, сметану — на 2,38%, творог — на 1,34%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 1,05%, кефир — на 0,84%, яйца куриные — на 0,63%, колбасу вареную — на 0,51%.

Стоит отметить, что речь идет о продовольственных товарах, изменение цен на которые исследует Росстат.

17 июля председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что россияне вынуждены экономить на продуктах. По его мнению, в связи с этим нужно запретить торговым точкам делать наценку на базовые продукты выше 10%.

Ранее в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах.