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Бизнес

«Честный знак» заблокировал продажу 70 тысяч бутылок напитков из Армении

ЦРПТ: 70 тысяч бутылок напитков из Армении сняты с продажи в РФ
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Государственная система маркировки «Честный знак» заблокировала реализацию 70 тысяч бутылок напитков из Армении. Об этом сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») в Telegram-канале.

«По поручению Роспотребнадзора «Честный знак» приостановил продажу отдельных партий армянских напитков, производители которых нарушили обязательные требования к продукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под запрет попали минеральная лечебно-столовая вода BJNI, природная вода «Просто Азбука», включая детскую, а также газированный напиток «Мохито» марки DARBAS. Причем ограничения действуют только на для продукции, выпущенной в определенные даты. На остальные партии данных брендов ограничения не распространяются.

2 августа посольство Армении в Тбилиси сообщило, что республика завершила переговоры с грузинской стороной о начале поставок рыбной продукции.

В посольстве подчеркнули, что продолжат работать с Грузией для расширения торгово-экономического сотрудничества.

В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина решить проблему с поставками армянских товаров в Россию. По словам Пашиняна, введенные ограничения противоречат договоренностям между двумя странами и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее были названы возможные потери Армении от ограничений на поставки в Россию.

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