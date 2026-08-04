Одна из крупнейших сетей АЗС в России отменила лимиты на топливо в 13 регионах

Сеть АЗС «Газпром нефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 11 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга лимиты на заправку отменены в Московской и Ленинградской областях, Омской, Ярославской и Нижегородской. Без ограничений теперь также можно заправляться на АЗС «Газпром нефти» во Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане. В этих регионах клиенты могут купить топливо в любом объеме, залив его в бак машины или канистру. Для автомобилистов также доступна система постоплаты после заправки.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическим объектам, в том числе НПЗ, создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России. Однако ситуация, по словам главы государства, будет постепенно выправляться. Путин добавил, что у России очень мощная и надежная базовая основа энергетики.

По данным Росстата, в конце июля стоимость бензина снизилась в 23 российских регионах. Наиболее заметные изменения произошли в Республике Марий Эл, в Воронежской и Иркутской областях. Кроме того, в пятерку лидеров по снижению цен на бензин вошли Тамбовская область и Республика Карелия.

Ранее эксперты назвали три условия для стабилизации обстановки на рынке топлива.