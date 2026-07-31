Стоимость бензина снизилась более чем в 20 российских регионах

Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 российских регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В материале утверждается, что наиболее заметные изменения произошли в Республике Марий Эл. Там в период с 21 по 27 июля автомобильный бензин подешевел на 9,7%.

На втором месте рейтинга оказалась Воронежская область, где бензин стал дешевле на 6,4%. За ней расположилась Иркутская область с показателем 6,2%. В Тамбовской области стоимость топлива снизилась на 5,4%, в Республике Карелия — на 5,2%.

Сразу за пятеркой лидеров встала Владимирская область — бензин в регионе за неделю подешевел на 3,6%. Показатели от 2% до 3,5% достигли Чувашская Республика (3,5%), Республика Адыгея (2,4%), Севастополь (2,1%) и Республика Коми (2%). В оставшихся 13 субъектах РФ стоимость бензина снизилась менее чем на 2%.

30 июля правительство РФ приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года. В документе отмечается, что решение было принято ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак ответил на вопрос о доминировании бензина «Евро-3» в стране.