ФАС возбудила дело против двух сетей АЗС в Алтайском крае

ФАС возбудила дело против сетей АЗС в Алтайском крае из-за картельного сговора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила уголовное дело против двух сетей автомобильных заправочных станций (АЗС) в Алтайском крае из-за картельного сговора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что предприниматели, продающие моторное топливо в городе Бийске на пяти автозаправках Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью установления и поддержания цен.

Уголовное дело возбуждено по пункту 1 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», который предусматривает запрет на картельные соглашения между конкурентами.

До этого сообщалось, что новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива и возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис». Поводом для возбуждения дела стала продажа бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей.

В конце июля ФАС возбудила дела к владельцам автозаправочных станций в Нижегородской, Новосибирской областях, Пермском крае и республике Коми по признакам необоснованного увеличения цен на топливо.

Ранее ФАС возбудила 15 дел против нефтекомпаний и продавцов топлива.