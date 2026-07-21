ФАС возбудила 15 дел против нефтекомпаний и продавцов топлива

ФАС завела 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, служба выдала хозяйствующим субъектам 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Сейчас ФАС анализирует цены у субъектов мелкооптового сегмента, которые реализуют топливо независимым АЗС и аграриям.

14 июля ФАС сообщила, что выдала предупреждения более чем десяти топливным компаниям в нескольких регионах России из-за подозрений в необоснованном повышении цен. Речь идет о компаниях в Удмуртии, Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

До этого московское областное УФАС России возбудило дело в отношении шести операторов независимых сетей АЗС московского региона.

Ранее в России начали продавать частные АЗС.