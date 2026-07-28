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Проблемы с бензином в России
Бизнес

ФАС выявила картель на топливном рынке Новосибирской области

Новосибирское УФАС возбудило дело о картельном сговоре
Алексей Филиппов/РИА Новости

Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива и возбудило дело в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис». Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным службы, поводом для возбуждения дела стала продажа бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. Выяснилось, что цена продажи топлива лицам, не вступившим в сговор, была выше. Это «в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива», подчеркнули в ФАС.

До этого ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Новосибирской областях, Пермском крае и республике Коми из-за необоснованного подорожания бензина.

Кроме того, ведомство выдало предупреждения операторам автозаправочных станций в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях из-за необоснованного роста цен на топливо. Компании обязаны в течение десяти дней прекратить действия, которые содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заверил, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

Ранее в Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов

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