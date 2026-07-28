ФАС возбудила дела против владельцев АЗС из-за необоснованного подорожания бензина

ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах РФ из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела к владельцам автозаправочных станций (АЗС) в Нижегородской, Пермской, Новосибирской областях и Республике Коми по признакам необоснованного увеличения цен на топливо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС предупредили, что если будет установлен факт злоупотребления доминирующим положением на рынке, в том числе посредством установления и поддержания монопольно высокой цены на бензин, организации грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Также ФАС выдала предупреждения операторам автозаправочных станций в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях из-за необоснованного роста цен на топливо. Компании обязаны в течение десяти дней прекратить действия, которые содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Кроме того, Новосибирское УФАС обнаружило признаки картеля на оптовом рынке топлива и возбудило уголовное дело к ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис». Поводом стали факты продажи бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не сговаривались с компаниями, была выше. В настоящее время ФАС проводит сбор и анализ информации в рамках возбужденного дела.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином.