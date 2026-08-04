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Бизнес

ФАС выдала предупреждения владельцам газовых заправок в Оренбурге

ФАС выдала предупреждения владельцам АГЗС в Оренбуржье из-за высоких цен на газ
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выдало предупреждения владельцам газовых заправок (АГЗС) из-за повышенных цен на газомоторное топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что предупреждения направлены в адрес восьми продавцов за повышение цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на АГЗС.

«Исполнить предупреждения компании должны в десятидневный срок с момента его получения», — подчеркнули в ФАС.

8 июля сообщалось, что российские автовладельцы столкнулись с многомесячными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. На фоне проблем с традиционным топливом многие автомобилисты в России приняли решение перевести свои машины на газ. Однако спрос столкнулся с ограниченным предложением: на рынке образовался дефицит установочных комплектов. Очередь в профильные сервисные центры уже растянулась на три месяца.

Автоэксперт Егор Васильев в свою очередь предупредил, что автовладельцам не стоит переводить легковой автомобиль на газомоторное топливо из-за высокой стоимости оборудования, юридических сложностей и потенциальных угроз безопасности.

Ранее сообщалось, что российские аграрии рассматривают переход на газ вместо дизеля.

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