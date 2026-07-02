Ситуация с топливом в РФ подтолкнула аграриев к переходу на газ

Крупные российские компании агропромышленного комплекса рассматривают возможность перехода с дизеля на газ. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Возможности перехода с дизеля на газ уже рассматривались для грузового автопарка «Мираторга», «Черкизово» и ГК «Мелком», — говорится в публикации.

«Мираторг» уже перевел с дизельного топлива на газ около 300 грузовых машин, или 90% доступных для переоборудования. В «Черкизово» переход автопарка на работу в газодизельном режиме планировался в 2026 году, но пока приостановлен. В группе компаний «Мелком» перевод грузового парка и парка сельхозтехники на газомоторное топливо пока только рассматривают.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.