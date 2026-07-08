Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В России запись на переоборудование авто на газ растянулась на три месяца

Очередь на установку газобаллонного оборудования в РФ автомобилей достигла 3 месяцев
АТС авто

Российские автовладельцы столкнулись с многомесячными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на профильные компании.

На фоне проблем с традиционным топливом многие автомобилисты в России приняли решение перевести свои машины на газ, уточняет издание. Однако спрос столкнулся с ограниченным предложением: на рынке образовался дефицит установочных комплектов. Очередь в профильные сервисные центры уже растянулась на три месяца. 

Как пишет газета, такие длительные сроки связаны еще и с тем, что переоборудование машины занимает достаточное количество времени. Сначала автовладелец должен получить заключение испытательной лаборатории о возможности установки ГБО на конкретную модель авто.

После монтажа оборудования необходимо вновь обратиться в лабораторию для составления протокола проверки, затем пройти технический осмотр и только после этого менять регистрационные документы в ГИБДД, пишет издание.

По данным «РГ», оборудование и его установка, а также получение всех документов, выходит автовладельцам в крупную сумму денег. Ранее полный комплект ГБО для легкового автомобиля обходился в 30 тыс. рублей, а с учетом оформления всех документов — в 60 тыс. Сейчас цены выросли кратно: итоговая стоимость переоборудования достигает 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве стоимость установки ГБО на автомобиль достигла исторического максимума.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!