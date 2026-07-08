В России запись на переоборудование авто на газ растянулась на три месяца

Российские автовладельцы столкнулись с многомесячными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом сообщило издание «Российская газета» со ссылкой на профильные компании.

На фоне проблем с традиционным топливом многие автомобилисты в России приняли решение перевести свои машины на газ, уточняет издание. Однако спрос столкнулся с ограниченным предложением: на рынке образовался дефицит установочных комплектов. Очередь в профильные сервисные центры уже растянулась на три месяца.

Как пишет газета, такие длительные сроки связаны еще и с тем, что переоборудование машины занимает достаточное количество времени. Сначала автовладелец должен получить заключение испытательной лаборатории о возможности установки ГБО на конкретную модель авто.

После монтажа оборудования необходимо вновь обратиться в лабораторию для составления протокола проверки, затем пройти технический осмотр и только после этого менять регистрационные документы в ГИБДД, пишет издание.

По данным «РГ», оборудование и его установка, а также получение всех документов, выходит автовладельцам в крупную сумму денег. Ранее полный комплект ГБО для легкового автомобиля обходился в 30 тыс. рублей, а с учетом оформления всех документов — в 60 тыс. Сейчас цены выросли кратно: итоговая стоимость переоборудования достигает 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве стоимость установки ГБО на автомобиль достигла исторического максимума.