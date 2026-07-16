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Автоэксперт оценил, стоит ли переводить машину на газ

Автоэксперт Васильев: машину не стоит переводить на газ из-за угроз безопасности
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россиянам не стоит переводить легковой автомобиль на газомоторное топливо из-за высокой стоимости оборудования, юридических сложностей и потенциальных угроз безопасности. Об этом Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев.

Он подчеркнул, что сомнительная экономия не оправдывает риски, которые несет вмешательство в конструкцию современной машины. По его словам, монтаж такой системы обойдется водителям в 60-100 тыс. рублей. При этом баллон будет занимать значительное место в багажнике.

«При установке газобаллонного оборудования необходимо проводить сертификацию автомобиля, то есть вносить изменения в конструкцию транспортного средства с проведением соответствующих экспертиз и последующим внесением правок в документацию. В нынешних условиях это тоже большая проблема», — отметил Васильев.

Эксперт добавил, что установка ГБО приведет к аннулированию заводской гарантии и может стать причиной взрыва машины.

8 июля сообщалось, что российские автовладельцы столкнулись с многомесячными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. На фоне проблем с традиционным топливом многие автомобилисты в России приняли решение перевести свои машины на газ, уточняет издание. Однако спрос столкнулся с ограниченным предложением: на рынке образовался дефицит установочных комплектов. Очередь в профильные сервисные центры уже растянулась на три месяца.

Ранее сообщалось, что на АЗС во Владикавказе взорвался баллон с газом.

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