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Бизнес

Запасы газа в Европе оказались самыми низкими за всю историю наблюдений

РИА: запасы газа в хранилищах Европы упали до минимума за всю историю наблюдений
Shutterstock

Европа завершила еще один летний месяц с рекордно низкими запасами газа в подземных хранилищах. По состоянию на 1 августа уровень их заполненности составил 57,11%, что является самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

По расчетам агентства, за июнь и июль европейские страны смогли увеличить заполненность хранилищ лишь на 16,3% — до 57,11% с начала лета, что стало антирекордом за всю историю наблюдений с 2011 года.

Для сравнения, годом ранее показатель составлял 68,85%, что на 11,74% выше нынешнего уровня. До этого близкое к текущему значение фиксировалось только в 2021 году — 57,28%.

Отмечается, что за июнь запасы выросли на 8,47%, а за июль — еще на 7,83%.

Основной период закачки газа в европейские хранилища приходится на летние месяцы. Теперь странам ЕС остается август, сентябрь и октябрь, чтобы довести уровень запасов до целевого показателя 80% к началу отопительного сезона.

1 августа сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. В июле экспорт российского газа в Европу вырос на 39% в сравнении с июнем и уменьшился на 5% в сравнении с июлем 2025 года, составив 1,5 млрд кубометров. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан.

Ранее Европе предрекли тяжелую зиму из-за медленного пополнения запасов газа.

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