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Бизнес

Россия ограничила поставки продуктов из Камбоджи

РИА: Россия вводит временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и яиц
Lidaphotos/Shutterstock/FOTODOM

Россельхознадзор с 3 августа ввел временные ограничения на поставки из Камбоджи птицы и инкубационного яйца. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее указание.

«В связи с ухудшением на территории Камбоджи эпизоотической обстановки по инфекции вирусом болезни Ньюкасла с 03 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Камбоджи следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо», — говорится в нем.

Аналогичные меры, как следует из документа, распространяются на птицу, готовую мясную продукцию из птицы и всех видов птицеводческой продукции, за исключением товаров, подверженных обработке от вирусов болезни Ньюкасла.

До этого агентство со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов писало, что яйца оказались самым подорожавшим товаром на мировых рынках по итогам июля, тогда как самым подешевевшим стал апельсиновый сок. Так, цены на яйца на американской бирже за месяц выросли на 334%.Среди сельскохозяйственной продукции также заметно подорожали овес (+15,5%) и пшеница (+10,4%).

Ранее в США изъяли более миллиона упаковок яиц из-за угрозы кишечной инфекции.

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