Назван самый подорожавший товар в мире

Яйца оказались самым подорожавшим товаром на мировых рынках по итогам июля, тогда как самым подешевевшим стал апельсиновый сок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

По данным агентства, цены на яйца на американской бирже за месяц выросли на 334%.Среди сельскохозяйственной продукции также заметно подорожали овес (+15,5%) и пшеница (+10,4%).

В промышленном секторе наиболее значительный рост показали карбамид, используемый при производстве азотных удобрений (+18,6%), и стирол, применяемый для выпуска синтетических каучуков и пластика (+18,6%). Полипропилен и полиэтилен, широко используемые при изготовлении упаковки, прибавили 13,6% и 11,6% соответственно.

Среди энергоносителей лидером роста стала российская нефть Urals, цена которой в июле увеличилась на 50,5%. Газ в Великобритании подорожал на 44%, а в Европе — на 39%.

При этом самым подешевевшим товаром прошлого месяца стал апельсиновый сок, стоимость которого снизилась на 14,8%. Также заметно подешевели литий (-10,6%) и чай на индийском рынке (-9,7%).

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов рассказал, что в 2026 году подготовка к учебному году окажется дороже, чем в прошлом. При этом перед 1 сентября стоимость школьных товаров изменилась неравномерно. Так, цена на тетради снизилась на 5-15%, в то время как дневники подорожали на 30%, отметил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили подорожали в июле.