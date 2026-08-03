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Бизнес

В России одобрили проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»

Главгосэкспертиза одобрила проект комплекса «Лахта Центр 2» в Петербурге
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию по строительству многофункционального комплекса «Лахта Центр 2» в Приморском районе Петербурга. Об этом говорится на сайте Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Согласно данным реестра, в роли застройщика выступит АО «Синергия». Техническим заказчиком стало АО «Ренконс».

Проектом предусмотрено строительство двух небоскребов на побережье Финского залива — «Лахта Центр 2», чья высота составит 703 метра, и «Лахта Центр 3» высотой 555 метров. Максимальная площадь объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. квадратных метров соответственно. Ожидается, что строительство небоскребов завершится в 2033 году.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск ПАО «Газпром» к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Петербургу, которая отказала холдингу в льготах на 3,5 млрд рублей для «Лахта Центра». Согласно материалам дела, налоговая льгота, применявшаяся к данному объекту недвижимости в 2020 и 2021 годах, является неправомерной. При этом речь шла о средствах, которые уже были уплачены в бюджет.

Ранее США нацелились на покупку участка китайского «мегапосольства» в Лондоне.

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