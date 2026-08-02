Администрация президента США обсуждает вопрос о выкупе участка на территории комплекса Royal Mint Court в Лондоне для нового американского посольства, в случае если разрешение на возведение крупнейшего в Европе дипломатического комплекса Китая будет отменено. Об этом сообщает газета i Paper.

По информации издания, американские чиновники видят возможность заполучить одну из самых ценных локаций в столице Великобритании. В качестве альтернативы, США могут предложить Китаю здание своего действующего посольства на Найн-элмс лейн в обмен на историческую территорию монетного двора. Однако переговоры пока не ведутся.

До этого суд Лондона признал законным решение властей страны одобрить строительство представительства Китая на территории Royal Mint Court и отклонил иск от местных жителей. Они намерены обжаловать решение суда.

Royal Mint Court — бывшая штаб-квартира Королевского монетного двора Великобритании. Комплекс находится вблизи Тауэрского моста и делового центра Сити. В 2018 году Пекин приобрел этот участок для строительства крупнейшего посольства в Европе.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Австралии по вопросу прекращении действия аренды земельного участка являются недобросовестными и демонстрируют пренебрежение принципом верховного права.

Ранее сенатор Карасин назвал примером шизофрении слова премьера Австралии о посольстве РФ.