Налоговики отказали «Газпрому» в льготах для «Лахта-центра»

ФНС отказала Газпрому в льготах на 3,5 млрд рублей для Лахта-центра
Алексей Даничев/РИА Новости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск ПАО «Газпром» к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 26 по Петербургу, которая отказала холдингу льготах на 3,5 млрд рублей для «Лахта Центра». Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно материалам дела, налоговая льгота, применявшаяся к данному объекту недвижимости в 2020 и 2021 годов, является неправомерной. При этом речь идет о средствах, которые уже были уплачены в бюджет.

В 2024 году «Газпром», ссылаясь на закон «О налоговых льготах», представил уточненные декларации, по которым суммы налоговых выплат в эти годы уменьшались бы на 1,571 млрд рублей и 1,885 млрд рублей соответственно.

Одной из причин отказа является то, что «Лахта-центр» был введен в эксплуатацию застройщиком до передачи головной компании, а не непосредственно налогоплательщиком ПАО «Газпром», говорится в материалах суда. ФНС и суд также отметили, что не нашли доказательств использование здания в рассматриваемый период.

Общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге открылся для посетителей в начале этого года. Горожане и гости города смогут побывать в общественных пространствах 3-го и 4-го этажей «Лахта Центра», а также посетить две обзорные площадки — на 83-м этаже (345 метров) и 86-м этаже (365 метров). Посетить «Лахта Центр» можно будет только в составе экскурсионных групп, индивидуальный визит пока не предусмотрен.

Ранее сообщалось, что у «Лахты» установят триумфальный столп в честь победы в Северной войне.

