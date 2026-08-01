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Бизнес

В Раде заявили об отчаянии бизнеса на Украине из-за проблем с логистикой

Депутат Гетманцев заявил об отчаянии украинского бизнеса из-за логистики
Thomas Peter/Reuters

Украинский бизнес «в отчаянии» из-за проблем с логистикой и складскими помещениями. Об этом заявил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире украинского новостного телемарафона.

«Такого отчаяния... не было (давно — прим. ред.)... Поэтому экономика отмечает значительные потери», — сказал парламентарий.

До этого украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что ежедневно из-за простоя черноморских портов Украина теряет $70 млн.

По данным расчетов издания, три порта Одессы за июнь отгрузили товаров на $2,1 млрд из общего украинского экспорта на $3,5 млрд. Таким образом, в среднем через них ежедневно проходило продукции примерно на $70 млн. С 22 июля заход судов в эти порты был приостановлен.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что армия России продолжила наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, в течение суток были поражены несколько объектов в Одессе, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее эксперты связали мощные удары России по Украине с решением Путина.

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