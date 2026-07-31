Пока Киев и Запад создают видимость стремления к миру, Россия последовательно приближает его демонтажом украинской логистики. Минобороны России сообщило о новой серии масштабных ударов по объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины. В отличие от лидера киевского режима Владимира Зеленского, президент России Владимир Путин полностью независим, и решает все поставленные цели СВО, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Четко, в цель и по всем фронтам

По данным Минобороны России, в период с 25 по 31 июля российские войска нанесли по объектам противника один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

Российскими бойцами поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружений и боеприпасов, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих для БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Также удары нанесены по инфраструктуре украинских морских портов, используемой для приема и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинских боевиков.

В числе уничтоженных объектов названы киевские «Электротехнический завод» и «Завод Маяк» — сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности, львовские «Авиационный завод ЛДАРЗ» и ракетный агрегатно-детальный завод «ЛОРТА», предприятие ракетной промышленности «СКБ ОВТ» и «Нефтемаш» в Ивано-Франковской области.

Также ВС РФ поражены химический завод «Ровноазот» в Ровеньской области, судостроительный «Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт»» в Днепропетровской области, а также крупные отделения «Новой почты» в Днепропетровской области и под Полтавой, которые использовались в военных целях.

Кроме того, по данным Минобороны России, за эту неделю было поражено 31 морское судно, использовавшееся в интересах ВСУ, включая 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, килекторное судно и десантный катер.

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, член РАПК Владимир Шаповалов считает, что отчет ведомства свидетельствует о последовательной реализации российской армией поставленных главой государства Владимиром Путиным задач.

«Пока на Западе продолжают громко кричать о «поражении» России, наша армия системно и целенаправленно по приказу Верховного главнокомандующего уничтожает военную инфраструктуру Украины. При этом, в отличие от главы киевского режима, наш президент не оглядывается ни на кого, никакие проплаченные западными пропагандистами информационные атаки не могут повлиять на его решения. Только Россия во главе с Путиным решает, как и в каком формате закончится СВО», — подчеркнул Шаповалов.

Cигнал, понятный всем

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Олег Матвейчев также связал активизацию ударов ВС РФ по объектам ВСУ с достижением целей специальной военной операции.

«Несколько недель по приказу президента российская армия наносит ответные удары по энергетической и военной инфраструктуре киевского режима. Они настолько уничижительны для ВСУ и украинской экономики, что Зеленский сразу отправился в тур по западным партнерам, умоляя о помощи. Но вместо дополнительного финансирования и поставок оружия получил «слова поддержки» и обещания «мира во всем мире»», — отметил Матвейчев.

По его словам, после этого летнего наступления российской армии даже верным украинским партнерам стало ясно, что Россия добьется всех поставленных целей и в этом уже ни у кого нет сомнений.

Политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков обратил особое внимание на масштабное уничтожение ВС РФ логистики ВСУ.

«По приказу Верховного главнокомандующего российская армия шаг за шагом уничтожает украинскую логистику. Горят Львовщина и Галичина, ставшие главным сухопутным маршрутом для западных военных грузов, Киев и одесские порты. Пейзажи горящих военных объектов стали привычным делом для обычных жителей Украины. И пока Зеленский колесит по Европе и США, выпрашивая новые финансовые транши, Владимир Путин решает все поставленные цели СВО», — отметил эксперт.

Ранее удары российских военных по Одессе и Николаеву парализовали морское снабжение украинских боевиков. Противник перенес логистику в западные регионы, но безрезультатно — ВС РФ поразили находящиеся здесь объекты, нанеся снабжению противника максимальный урон.

Отчеты Минобороны, а также резкое желание Зеленского провести личные переговоры с западными лидерами более чем красноречиво свидетельствуют — Россия побеждает и добьется всех поставленных целей.