СМИ раскрыли потери Украины из-за простоя портов

Ежедневно из-за простоя черноморских портов Украина теряет $70 млн. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

По данным расчетов издания, три порта Одессы за июнь отгрузили товаров на $2,1 млрд из общего украинского экспорта на $3,5 млрд. Таким образом, в среднем через них ежедневно проходило продукции примерно на $70 млн. С 22 июля заход судов в эти порты был приостановлен.

29 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли очередные удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. В Николаевском порту поражены объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами. Под удары попали два сухогруза, доставлявших вооружение в порты Одессы и Черноморска.

До этого украинские аграрии призвали премьер-министра страны Сергея Корецкого принять антикризисные меры из-за простоя портов. В обращении отмечается, что сочетание проблем морской логистики и поврежденной инфраструктуры создает угрозу банкротств. Экспортные возможности могут сократиться до 1,7 млн тонн в месяц, что приведет к избытку продукции на внутреннем рынке от 27 до 32 млн тонн. Закупочные цены уже начали падать ниже себестоимости.

Ранее было названо возможное требование НАТО к России из-за морской блокады Украины.