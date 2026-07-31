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Армия

ВС РФ нанесли удары по Одесскому нефтеперерабатывающему заводу

ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод и резервуар с ГСМ в порту Одессы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия России продолжила наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, в течение суток были поражены несколько объектов в Одессе, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В течение дня ВС РФ поразили в порту «Одесса» резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода — удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Кроме того, в море южнее Одессы был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для украинской армии.

В последнее время российская армия нарастила частоту ударов по портовой инфраструктуре Одесской области. В Польше заявили, что это парализовало работу украинских портов на Черном море, а иностранные судовладельцы начали отказываться от заходов в гавани Украины. С начала прошлой недели российские войска нанесли серию массированных ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины, применив ракеты, включая «Ониксы», Х-22 и «Искандеры», а также десятки беспилотников.

Накануне стало известно, что иностранные сухогрузы и контейнеровозы перестали заходить в порты Одессы, Черноморска и в порт Южный (так называемые порты Большой Одессы). Согласно данным о движении судов в портах, ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует в ближайшее время заходить в данные порты.

Ранее в США оценили сокрушительные удары РФ по Украине.

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