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Армия

Иран остановил два нефтяных «танкера-нарушителя» в Ормузе, их экипажи эвакуируют

В Ормузском проливе после взрывов загорелись два танкера
Altaf Qadri/AP

В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера, сообщает IRNA.

В армии Исламской Республики назвали их «нарушителями» и отметили, что корабли плыли по «опасному южному маршруту», но были остановлены. Спасатели эвакуируют экипажи танкеров.

ВМФ КСИР (Корпуса стражей исламской революции) призвал судоходные компании не верить «дезинформации американских военных» и избегать опасных маршрутов.

«Пока злодеяния США в регионе продолжаются, Ормузский пролив остается закрытым», — говорится в публикации.

До этого ВС США начали новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжаются уже 10-ю ночь подряд. После этого в портовом городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики и в Сирике на побережье Ормуза были слышны взрывы. А в районе АЭС (атомной электростанции) в городе Бушер на юго-западе Ирана задействовали систему противовоздушной обороны.

По данным Axios, США готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции. На этом фоне Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если Соединенные Штаты продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее посредники предложили Ирану 10-дневное перемирие с США.

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