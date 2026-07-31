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Политика

Россия призвала обеспечить безопасность судоходства в одном из важнейших проливов

РФ призвала обеспечить безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе
imago stock&people/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Александр Алимов и посол Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммед ас-Садхан провели встречу, в ходе которой подчеркнули важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

В министерстве уточнили, что в ходе беседы стороны обсуждали актуальные вопросы взаимодействия в Совбезе ООН в целях политического урегулирования ситуации в Йемене и вокруг него.

«Выражена обоюдная обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в стране и эскалацией напряженности в приграничных с ней акваториях. Подтверждена важность обеспечения свободы и безопасности международного судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе», — говорится в сообщении.

До этого The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия собирается приступить к крупной военной кампании против хуситов с целью снять их блокаду против саудовских портов на Красном море. В публикации отмечается, что массированное наступление планируется организовать с моря, а также, вероятно, по суше в центральном Йемене.

Ранее хуситы заявили об атаке на очередной саудовский танкер.

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