В РФ за полгода выдали иностранцам рекордное количество разрешений на работу

Известия: за полгода в РФ выдали 147 тысяч разрешений на работу

Российские компании за шесть месяцев 2026 года выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, российские работодатели чаще выбирали сотрудников из Китая, Индии и Индонезии, граждан Турции и Вьетнама зовут реже.

«Рост числа разрешений на работу объясняется тем, что российские компании всё чаще делают ставку на более стабильную и предсказуемую модель привлечения иностранной рабочей силы. Такие сотрудники, как правило, обладают необходимой квалификацией, приезжают в Россию по квотам, не перевозят семьи и не могут сменить работодателя в период действия разрешения», — объяснил профессор кафедры политологии и политического управления Президентской академии Михаил Бурда.

29 июля «Ведомости» писали, что Россия в обозримом будущем не сможет совсем отказаться от трудовых мигрантов.

С 2027 года во всех регионах РФ, кроме столичного, организованный набор мигрантов заменит патентную систему и станет единственным способом привлечения сотрудников из-за рубежа.

Ранее Путин ужесточил требования к трудовым мигрантам.